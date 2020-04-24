Эксперты рассказали, как защититься от увольнения

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Треть работников малого и среднего бизнеса столкнулась за последнее время с увольнением или сокращением зарплаты из-за введенных в связи с пандемией коронавируса нерабочих дней. Расторжение договоров и уход в отпуск часто происходят по инициативе работодателя, однако оформляются "по соглашению сторон". О том, как защитить свои права, ТАСС рассказали эксперты по трудовому праву.
По данным опроса "Mail.ru для бизнеса", среди представителей компаний малого и среднего предпринимательства (МСП), 35% сотрудников столкнулись с увольнением или сокращением зарплаты. При этом каждый десятый респондент (13%) остался без работы по инициативе работодателя, который объяснил свое решение тяжелой экономической ситуацией в стране (36%), финансовыми трудностями самой компании (16%) и наличием долгов перед банками (9%).
Большинство представителей МСП (58%) сейчас работают удаленно, а 29% до сих пор ездят в офисы. Четверть (25%) опрошенных сообщила, что их работодатель сократил размер заработной платы либо объявил о ее задержке.
Что касается выплат уволенным или сокращенным работникам, только 4% опрошенных выплатили какую-либо компенсацию в виде одного или нескольких окладов.
Ничего не подписывать
Чтобы не потерять шанс на компенсацию, эксперт по трудовому праву, юрист Валентина Яковлева советует не подписывать документы, если сотрудник не готов уйти с работы или в отпуск.
"С того момента, как только работник подпишет, при отсутствии каких-либо объективных доказательств того, что его к этому принуждали, он не сможет доказать и отстоять свою точку зрения. Вот эти споры о понуждении к написанию заявления на увольнение, на отпуск достаточно сложные для работников в плане доказательств. Если брать по статистике, там не более 30% судов выигрывается в пользу работника", - сказала она.
Юрист рекомендует делать аудио- или видеозаписи, которые докажут принуждение к увольнению или уходу в отпуск. Также доказательством могут послужить электронная переписка, свидетельские показания. "Если придет еще пять работников, которые скажут: "Да, нас тоже заставили, и мы знаем, что его заставили", [то можно будет что-то доказать]. Нужно как можно больше субъективных доказательств. Они могут быть не приняты судом в полной мере, но, если будет совокупность таких моментов, в суде с большей степенью вероятности встанут на сторону работника", - отмечает эксперт.
Такого же мнения придерживается юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. По его словам, если работник написал заявление об отпуске без сохранения зарплаты, работодатель имеет право дать ему этот отпуск. Он также объяснил, что работодатели из-за ситуации, вызванной самоизоляцией и введенными в короткий срок нерабочими днями, могут просто не иметь времени на то, чтобы заранее уведомить сотрудников о сокращении рабочего времени, чтобы не увольнять их.
"Есть ситуация под названием "неполное рабочее время". Работодатель в определенных случаях имеет право ввести неполное рабочее время, и даже согласие работника на это не надо, если работодатель понимает, что иначе ему придется увольнять людей. Такая статья в Трудовом кодексе есть, это статья 74. Но проблема этой статьи заключается в том, что уведомить об этом неполном рабочем времени надо не менее, чем за два месяца. А сейчас ни у кого нет двух месяцев", - говорит Кофанов.
При этом юрист подчеркивает, что, если заявление подписано сотрудником, то увольнение и уход в отпуск имеют абсолютно законные основания. "Люди увольняются по соглашению сторон трудового договора, что не запрещено. Люди, к сожалению, сами пишут заявления на увольнение по собственному желанию. Поэтому подавляющее большинство юридических моментов сейчас происходит как будто по согласию работников", - добавил эксперт.
Профсоюзы защитят
Зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков уверен, что состоящие в профсоюзах работники защищены в большей степени.
"В части сокращения работников есть определенная процедура, которая описана в Трудовом кодексе и которая должна быть соблюдена несмотря на то, что у нас сейчас присутствует сложная эпидемиологическая ситуация. Нарушения процедуры - это нарушения Трудового кодекса. Тем, кто состоят в профсоюзах, надо обращаться в свои профсоюзные организации, потому что профсоюз - это форма коллективной самозащиты работников", - говорит он.
По словам зампреда организации, ресурсов у профсоюзной структуры, чтобы защитить права работников, по определению больше, чем у одного работника.
"Тем работникам, которые не состоят в профсоюзе, стоит создать свою профсоюзную организацию, это требует небольшого количества организационных усилий. И наши отраслевые профсоюзы всегда готовы помочь в этом", - отметил он.
Оптимизация труда и помощь работникам
В то же время, по данным Минтруда РФ, почти все работодатели предпринимают меры для оптимальной организации работы в условиях пандемии коронавируса. Как отметил замминистра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов, практически все работодатели направляют работников на удаленную работу, либо изменяют график, при этом часть работников не выходит на работу в связи с карантином, а работающим лицам старше 65 лет выдается больничный лист.
По словам замглавы ведомства, Минтруд в кратчайшие сроки организовал мониторинг, и все предприятия подают информацию. "Мы видим, что большое количество работников находится в удаленном режиме работы", - добавил Вуколов.
В Роструде, в свою очередь, сообщили, что инспекция труда незамедлительно реагирует на обращения граждан о нарушении трудового законодательства. В частности, работодателям направляются предостережения о недопустимости нарушения трудового законодательства.
В ведомстве подчеркивают, что в период действия указа о нерабочих днях для неработающих сотрудников расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, по соглашению сторон, а также в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров. Сокращение трудового времени также возможно только по соглашению сторон, в том числе и для работающих удаленно.
В соответствии с указом президента РФ нерабочие дни установлены с сохранением заработной платы, поэтому размер выплат также не должен изменяться, напомнили в Роструде. В случае нарушения трудовых прав работники могут подать обращение в инспекцию труда. Сделать это можно через сервис "Коронавирус: горячая линия" на портале "Онлайнинспекция.рф".
Самочувствие бизнеса и поддержка
Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) по итогам опроса около 2 тыс. предпринимателей из разных регионов страны в середине апреля сообщило, что 34% российских малых и средних компаний сократили более 50% своих сотрудников.
Согласно данным, представленным АСИ, у 83% респондентов сократилась выручка, при этом у большей части она упала более чем на 80%.
Нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы были установлены с 4 по 30 апреля по указу президента России Владимира Путина. Продолжают трудиться те люди, работа которых может выполняться в удаленном формате. Закрыты магазины, за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных.
Президент 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.
Глава правительства Михаил Мишустин сообщил 23 апреля, что, согласно прогнозам Минфина, такой безвозмездной помощью от государства смогут воспользоваться около 1 млн предприятий и индивидуальных предпринимателей, а общий объем расходов превысит 80 млрд рублей.