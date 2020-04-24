Эксперты рассказали, как защититься от увольнения

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Треть работников малого и среднего бизнеса столкнулась за последнее время с увольнением или сокращением зарплаты из-за введенных в связи с пандемией коронавируса нерабочих дней. Расторжение договоров и уход в отпуск часто происходят по инициативе работодателя, однако оформляются "по соглашению сторон". О том, как защитить свои права, ТАСС рассказали эксперты по трудовому праву.

По данным опроса "Mail.ru для бизнеса", среди представителей компаний малого и среднего предпринимательства (МСП), 35% сотрудников столкнулись с увольнением или сокращением зарплаты. При этом каждый десятый респондент (13%) остался без работы по инициативе работодателя, который объяснил свое решение тяжелой экономической ситуацией в стране (36%), финансовыми трудностями самой компании (16%) и наличием долгов перед банками (9%).

Большинство представителей МСП (58%) сейчас работают удаленно, а 29% до сих пор ездят в офисы. Четверть (25%) опрошенных сообщила, что их работодатель сократил размер заработной платы либо объявил о ее задержке.

Что касается выплат уволенным или сокращенным работникам, только 4% опрошенных выплатили какую-либо компенсацию в виде одного или нескольких окладов.

Ничего не подписывать

Чтобы не потерять шанс на компенсацию, эксперт по трудовому праву, юрист Валентина Яковлева советует не подписывать документы, если сотрудник не готов уйти с работы или в отпуск.

"С того момента, как только работник подпишет, при отсутствии каких-либо объективных доказательств того, что его к этому принуждали, он не сможет доказать и отстоять свою точку зрения. Вот эти споры о понуждении к написанию заявления на увольнение, на отпуск достаточно сложные для работников в плане доказательств. Если брать по статистике, там не более 30% судов выигрывается в пользу работника", - сказала она.

Юрист рекомендует делать аудио- или видеозаписи, которые докажут принуждение к увольнению или уходу в отпуск. Также доказательством могут послужить электронная переписка, свидетельские показания. "Если придет еще пять работников, которые скажут: "Да, нас тоже заставили, и мы знаем, что его заставили", [то можно будет что-то доказать]. Нужно как можно больше субъективных доказательств. Они могут быть не приняты судом в полной мере, но, если будет совокупность таких моментов, в суде с большей степенью вероятности встанут на сторону работника", - отмечает эксперт.

Такого же мнения придерживается юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. По его словам, если работник написал заявление об отпуске без сохранения зарплаты, работодатель имеет право дать ему этот отпуск. Он также объяснил, что работодатели из-за ситуации, вызванной самоизоляцией и введенными в короткий срок нерабочими днями, могут просто не иметь времени на то, чтобы заранее уведомить сотрудников о сокращении рабочего времени, чтобы не увольнять их.

"Есть ситуация под названием "неполное рабочее время". Работодатель в определенных случаях имеет право ввести неполное рабочее время, и даже согласие работника на это не надо, если работодатель понимает, что иначе ему придется увольнять людей. Такая статья в Трудовом кодексе есть, это статья 74. Но проблема этой статьи заключается в том, что уведомить об этом неполном рабочем времени надо не менее, чем за два месяца. А сейчас ни у кого нет двух месяцев", - говорит Кофанов.

При этом юрист подчеркивает, что, если заявление подписано сотрудником, то увольнение и уход в отпуск имеют абсолютно законные основания. "Люди увольняются по соглашению сторон трудового договора, что не запрещено. Люди, к сожалению, сами пишут заявления на увольнение по собственному желанию. Поэтому подавляющее большинство юридических моментов сейчас происходит как будто по согласию работников", - добавил эксперт.

Профсоюзы защитят

Зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков уверен, что состоящие в профсоюзах работники защищены в большей степени.