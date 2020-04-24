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В Южном военном округе продезинфицировали школы и детсады военных городков

В мероприятиях участвовали около 1,2 тыс. военнослужащих и задействовали более 300 единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) провели полную дезинфекцию школ и детских садов в военных городках на Юге России, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе округа.

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"Военнослужащие подразделений радиационной, химической и бактериологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа провели дезинфекцию территорий жилых домов, школ, детских садов и дорог общего пользования военных городков в местах дислокации воинских частей и соединений в Ставропольском крае, на Кубани, в Адыгее, Карачаево-Черкесии и в Абхазии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обработано более 200 тыс. кв. м специальным раствором ДТС-ГК.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников своим решением сформировал специальные подразделения РХБ защиты численностью около 1,2 тыс. военнослужащих на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов. Для специальной обработки объектов и территорий задействовали около 300 единиц техники и табельных комплектов.

В пресс-службе ЮВО отметили, что командование округа согласовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления, в каких районах и на каких объектах специальные подразделения выполнят свои задачи. Мероприятия по дезинфекции проводились во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Теги
РоссияАдыгеяКарачаево-ЧеркесияСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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