В Минобрнауки назвали условие для снижения стоимости учебы в вузе

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Говорить об изменении стоимости обучения в вузах на контрактной основе в период дистанционного обучения можно лишь при существенном снижении качества образования, в остальных случаях цена регулируется действующим договором между студентом и университетом. Такое заявление сделал в пятницу министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, слова которого приводит пресс-служба министерства.

"Взаимоотношения университета и студента оформляются договором, в котором закреплены условия обучения. Вопрос об изменении стоимости правомерно ставить только в том случае, если качество образовательных услуг было очевидным образом снижено", - сказал он.

Как добавил глава Минобрнауки, учитывая текущую ситуацию, министерство совместно с Российским союзом ректоров, Советом Ассоциации ведущих университетов и ассоциацией "Глобальные университеты" прорабатывает пакет экономических мер поддержки студентов в условиях пандемии.

Ранее на онлайн-брифинге Фальков сообщил, что универсального решения вопроса изменения стоимости обучения для всех вузов и для всех студентов быть не может. По его словам, студенты по-разному оценивают качество образования, а вузы, которых в стране несколько сотен, по-разному организовывают учебный процесс в связи с переходом на дистанционное обучение.

При этом министр напомнил, что в университетах запущена специальная программа по содействию в трудоустройстве студентов, причем вузы, которые готовы брать на работу студентов, потерявших подработку из-за пандемии, получат субсидии.