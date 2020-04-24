ВОЗ включила девять разработок российских вакцин в список перспективных

"Девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных. В их числе шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", <...> две вакцины, разработанные компанией "Биокад", <...> вакцина, разработанная Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди разработок "Вектора" - пептидная вакцина на платформе, использовавшейся ранее для создания вакцины против вируса Эбола, субъединичная вакцина, живая векторная вакцина на основе вируса кори, рекомбинантная интраназальная вакцина на основе вируса гриппа А, векторная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита, мРНК-вакцина. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что первые образцы готовых вакцин от центра "Вектор" появятся в России до 10 мая. До 22 июня будут идти доклинические испытания, а клинические начнутся 29 июня, в них примут участие 60 добровольцев.

"Биокад" разработаны живая вирусная векторная вакцина на основе аттенуированной основы вируса гриппа (совместно с Институтом экспериментальной медицины) и инкапсулированная в липосомы мРНК, а Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток - рекомбинантный белок, наночастицы (на основе S-белка и других эпитопов). О том, что вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), вошла в список перспективных вакцин ВОЗ, стало известно еще 7 апреля. На тот момент эта была единственная российская разработка в перечне.

По данным ресурса, всего в настоящее время в мире насчитывается 83 кандидатных вакцины, из которых 77 находятся на стадии доклинических исследований и шесть проходят клинические исследования на людях.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (09:29 мск) - добавлены подробности.