В Псковской области выявили первый очаг заражения коронавирусом

ПСКОВ, 24 апреля. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о выявлении в регионе первого очага заражения коронавирусом, который обнаружен в межрайонной больнице города Острова. Об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети Instagram .

"Коронавирус предсказуемо набирает обороты. За сутки в регионе добавилось сразу 20 новых подтвержденных случаев и одна смерть. Резкий скачок в числе заболевших связан с двумя случаями. Во-первых, для строительства инфекционного корпуса в Новосокольниках приехала группа работников из Москвы. Понимая, что потенциально это группа риска, все были изолированы и обследованы. У 7-ми из 41 диагнозы подтвердились. Во-вторых, в Островской межрайонной больнице фактически сформировался очаг - у одной пациентки и семи медиков подтвержден коронавирус", - написал Ведерников.

Он добавил, что в настоящее время вся больница находится на карантине. "Контактная группа обследована (в том числе пациенты), но ситуация действительно очень непростая. Радует то, что весь персонал в удовлетворительном состоянии", - пояснил губернатор.

По его словам, седьмой летальный случай произошел в регионе 17 апреля, однако диагноз подтвердился только сейчас. "Пациент поступил в больницу 16 апреля с запущенной внебольничной пневмонией. К сожалению, его даже не успели обследовать, настолько было тяжелое состояние. По умолчанию считали, что у него коронавирус, но диагноз подтвердился окончательно только сейчас. С настоящего времени такой задержки быть не должно - больше никакие анализы Псковская область никуда не отправляет. Все диагнозы подтверждаются на месте. Поэтому строка подозреваемых будет практически всегда на нуле за редкими исключениями", - отметил глава региона.

Сейчас в Псковской области зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом и семь смертей. Выздоровели девять пациентов.