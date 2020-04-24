{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приморье заработал крупнейший на Дальнем Востоке коронавирусный госпиталь

Медицинское учреждение рассчитано на 400 коек
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Инфекционный госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией заработал во Владивостоке на базе городской больницы, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Приморского края. Это самое крупное медучреждение для работы с зараженными новым типом вируса на Дальнем Востоке.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Крупнейший на Дальнем Востоке госпиталь для больных коронавирусом открыли в столице Приморья. Инфекционный госпиталь на 400 коек заработал на базе "дальзаводской" больницы. Госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием - в нем установлено более 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, подключен к кислороду коечный фонд и функционируют два отделения реанимации и интенсивной терапии. Максимально автоматизированы рабочие места, сведены к минимуму бумажные носители", - говорится в сообщении.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко уже посетил медицинское учреждение. Главный врач больницы Елена Новицкая рассказала главе региона, что штат укомплектован за счет собственных сотрудников и врачей, привлеченных из других клиник региона, прошедших необходимое обучение, а также студентов. Между сотрудниками, включая административный и технический персонал, который занимается обслуживанием техники и зданий, организована связь с помощью рации на 15 каналах. Для проживания персонала предоставлена гостиница и автобус для перевозки.

"Больница и в "мирное время" выполняла очень важную функцию по оказанию экстренной помощи жителям Владивостока. К примеру, по неврологии "дальзаводская" больница - единственная в городе, которая оказывала круглосуточную экстренную помощь. Поэтому весь коллектив, обладающий уникальными компетенциями, продолжит оказывать помощь по своему профилю", - цитирует пресс-служба главврача.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом на поддержку регионального здравоохранения из федерального бюджета выделено более 50 млрд рублей, в том числе свыше 33 млрд рублей на переоборудование стационаров и оснащение коек для больных коронавирусом.

Число жителей Приморья с подтвержденным положительным результатом на коронавирус в пятницу достигло 220 человек. На лечении находятся 195 человек с коронавирусом, двое умерли, из больницы выписан 31 пациент.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На Сахалине в условиях пандемии на треть увеличат число обсерваторов
На двухнедельный карантин туда помещают жителей других регионов, прибывающих на остров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС