В Приморье заработал крупнейший на Дальнем Востоке коронавирусный госпиталь

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Инфекционный госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией заработал во Владивостоке на базе городской больницы, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Приморского края. Это самое крупное медучреждение для работы с зараженными новым типом вируса на Дальнем Востоке.

"Крупнейший на Дальнем Востоке госпиталь для больных коронавирусом открыли в столице Приморья. Инфекционный госпиталь на 400 коек заработал на базе "дальзаводской" больницы. Госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием - в нем установлено более 100 аппаратов искусственной вентиляции легких, подключен к кислороду коечный фонд и функционируют два отделения реанимации и интенсивной терапии. Максимально автоматизированы рабочие места, сведены к минимуму бумажные носители", - говорится в сообщении.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко уже посетил медицинское учреждение. Главный врач больницы Елена Новицкая рассказала главе региона, что штат укомплектован за счет собственных сотрудников и врачей, привлеченных из других клиник региона, прошедших необходимое обучение, а также студентов. Между сотрудниками, включая административный и технический персонал, который занимается обслуживанием техники и зданий, организована связь с помощью рации на 15 каналах. Для проживания персонала предоставлена гостиница и автобус для перевозки.

"Больница и в "мирное время" выполняла очень важную функцию по оказанию экстренной помощи жителям Владивостока. К примеру, по неврологии "дальзаводская" больница - единственная в городе, которая оказывала круглосуточную экстренную помощь. Поэтому весь коллектив, обладающий уникальными компетенциями, продолжит оказывать помощь по своему профилю", - цитирует пресс-служба главврача.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом на поддержку регионального здравоохранения из федерального бюджета выделено более 50 млрд рублей, в том числе свыше 33 млрд рублей на переоборудование стационаров и оснащение коек для больных коронавирусом.

Число жителей Приморья с подтвержденным положительным результатом на коронавирус в пятницу достигло 220 человек. На лечении находятся 195 человек с коронавирусом, двое умерли, из больницы выписан 31 пациент.