В Амурской области проведут иппотерапию для онкобольных

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Почти 200 жителей с онкологическими заболеваниями в Амурской области научатся верховой езде во время занятий иппотерапией на средства президентского гранта в размере почти 500 тысяч рублей. Иппотерапия поможет психологической реабилитации людей, которые находятся в ремиссии, однако провести занятия удастся только после стабилизации эпидобстановки в регионе. Об этом сообщила ТАСС президент конноспортивного клуба "Аллюр" Ирина Шишова.

"Мы провели подготовку к началу занятий: подготовили лошадей, закупили седла, приспособленные для инвалидов. Уже сформированы списки участников проекта "Верхом к здоровой жизни". Как только эпидемиологическая обстановка позволит, мы начнем проводить групповые занятия", - сообщила Шишова.

Она рассказала, что групповые занятия рассчитаны не только на самих онкобольных, но и на членов их семей. Это необходимо для "включения" родственников в поддержку людей, имеющих проблемы со здоровьем.

"В занятиях будут принимать участие больные от пяти лет, но в основном, это люди, которым больше 40 лет, именно у них чаще всего выявляют онкологические заболевания", - уточнила Шишова. Она сказала, что занятия с лошадьми, а также анималотерапия являются способами социально-психологического сопровождения больных, помогают им вернуться к жизни и адаптироваться после длительного пребывания в медучреждениях.

Участники проекта смогут проводить время в шатре, на свежем воздухе и будут общаться между собой. На протяжении занятий с ними будут работать четыре специалиста по психологической помощи. Это педагоги и психологи с большим опытом, которые сумеют не только обучить граждан верховой езде, но и поспособствуют их социализации. Занятия будут проходить в группах по два часа.

Победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали 2017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей.

Грантовая поддержка НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.