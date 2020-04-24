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В Apple отрицают опасность уязвимостей, обнаруженных в программном обеспечении iPhone

В компании подчеркнули, что провели тщательное расследование в связи с докладом специалистов ZecOps

ТАСС, 24 апреля. Apple в ответ на информацию компании ZecOps о наличии уязвимостей в программном обеспечении iPhone и iPad заявила, что обнаруженные недоработки не представляют опасности для пользователей. Соответствующее сообщение Apple разместил в пятницу на своей странице в Twitter журналист агентства Bloomberg Марк Гармен.

"Мы провели тщательное расследование [в связи с] докладом специалистов [ZecOps] и, основываясь на представленной информации, пришли к выводу, что указанные проблемы не представляют непосредственную угрозу для наших пользователей, - говорится в заявлении. - Эксперт определил три уязвимости в Mail (приложение "Почта" - прим. ТАСС), но их одних недостаточно для того, чтобы обойти защиту iPhone и iPad". Как отметила Apple, не было найдено никаких доказательств того, что уязвимости использовались для осуществления кибератак в отношении пользователей. Представители компании заверили, что Apple готовит обновление программного обеспечения, в котором будут учтены указанные проблемы.

В среду американская компания ZecOps, работающая в сфере кибербезопасности, заявила, что выявила в программном обеспечении iPhone и iPad уязвимости, которые в течение нескольких лет могли позволять хакерам похищать информацию с устройств. Как отметили специалисты фирмы, речь идет о недоработках в почтовом приложении Apple, которые, предположительно, имеются с сентября 2012 года. Сотрудники ZecOps выявили несколько кибератак, которые были осуществлены путем использования указанных уязвимостей.

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