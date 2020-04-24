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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

Киев снова стал городом с самым загрязненным воздухом в мире

В число городов с самым загрязненным воздухом также вошли Нью-Дели, Кувейт, Чангмай и Чэнду

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Украинская столица в пятницу утром вновь стала городом с самым загрязненным воздухом в мире. Об этом свидетельствуют данные сервиса QIAir.

Так, на 08:00 индекс загрязнения воздуха в Киеве составил 155 единиц, что оценивается как "нездоровый воздух". Вслед за украинской столицей по загрязненности воздуха идут Нью-Дели, затем Кувейт, на четвертом - Чангмай (Таиланд), на пятом - Чэнду (Китай).

Специалисты связывают загрязнение воздуха в Киеве с природным пожарами в области, а также расположенной неподалеку чернобыльской зоне и соседней Житомирской области.

Теги
УкраинаПожар в Чернобыльской зоне отчуждения
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