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Пандемия коронавируса нового типа
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Школы могут провести итоговое собеседование в девятых классах дистанционно

Успешное прохождение собеседования - обязательное условие допуска к государственной итоговой аттестации
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© Евгений Софронеев/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Школы могут провести итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах в резервные дни в мае дистанционно. Его успешное прохождение является обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора.

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Отмечается, что более 99% выпускников 2020 года уже получили "зачет" по итоговому сочинению и собеседованию по русскому языку. Для оставшихся предусмотрены резервные сроки: 6 мая - для написания итогового сочинения в 11 классах, 18 мая - для прохождения итогового собеседования по русскому языку в девятых классах.

"У регионов также есть возможность провести итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах в дистанционном формате при наличии необходимой материально-технической базы и условий для защиты контрольных измерительных материалов итогового собеседования от разглашения содержащейся в них информации", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, итоговое сочинение и итоговое собеседование регионы могут провести в указанные даты, но если эпидемиологическая ситуация и принятые в отдельных субъектах меры не позволят этого сделать, то Рособрнадзор определит для них новые даты проведения до начала экзаменов.

Минпросвещения России ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки единого и основного госэкзаменов, кампанию по сдаче планируется начать с 8 июня.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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