Вывозные рейсы из Кореи и Таиланда в ДФО запланированы на выходные

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" 25 и 26 апреля выполнит четыре спецрейса, чтобы доставить россиян из Республики Корея и Таиланда на территорию Дальневосточного федерального округа (ДФО) - во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск, сообщила в пятницу пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", 25 и 26 апреля 2020 года планирует выполнить четыре специальных чартерных рейса для вывоза российских граждан из Республики Корея и Королевства Таиланд. Все рейсы будут выполнены на самолетах Airbus А319 в компоновке салона 128 пассажирских кресел", - уточнили в пресс-службе.

Так, 25 апреля запланирован рейс из Сеула во Владивосток, самолет должен прибыть в Приморье в 16:05 (09:05 мск). Рейс из Бангкока в Петропавловск-Камчатский должен прибыть в 14:00 (05:00 мск) 26 апреля. Самолет по маршруту Бангкок - Хабаровск вылетит 25 апреля и прибудет в Хабаровск 26 апреля в 11:35 (04:35 мск). Еще один рейс запланирован из Бангкока в Южно-Сахалинск, самолет должен прибыть 27 апреля в 11:30 (03:30 мск).