Под наблюдением в России из-за коронавируса остается 161 тыс. человек

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Около 161 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России остается 161 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, всего проведено более 2,5 млн тестов на коронавирус. При этом за последние сутки проведено 150 тыс. исследований.

Коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровел 4 891 человек, умерло 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.