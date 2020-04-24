Роспотребнадзор рекомендует выбирать онлайн-оплату и бесконтактную доставку еды на дом

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует гражданам в период самоизоляции при заказе еды на дом осуществлять бесконтактную доставку и оплачивать товар на сайте. Рекомендации по безопасной доставке еды на дом в период пандемии коронавируса опубликованы в пятницу на сайте ведомства.

"При получении заказа соблюдайте правила безопасности: осуществляйте бесконтактную оплату заказа с помощью онлайн-оплаты и выбирайте бесконтактную доставку заказа, при оплате через мобильный терминал используйте перчатки или после оплаты вымойте руки с мылом и протрите их дезинфицирующим средством", - говорится в сообщении.

В свою очередь при вручении заказа курьер должен поставить емкость с продуктами у двери, отойти от нее на расстояние около 1,5 м и сообщить о доставке по телефону. Из рекомендаций Роспотребнадзора следует, что курьеры должны надевать медицинские маски, перчатки, использовать дезинфицирующие салфетки и кожные антисептики для обработки рук, а также приезжать к заказчику в чистой форменной одежде, с чистыми продезинфицированными емкостями для транспортировки готовых блюд, с личной медицинской книжкой, оформленной в установленном порядке.

Также специалисты просят обращать внимание на информацию на блюдах, приготовленных по индивидуальному заказу, о способе приготовления, составе, обозначении нормативных или технических документов. Для остальной продукции актуальна информация о дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, рекомендации по приготовлению.