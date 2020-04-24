В Париже намерены возобновить движение 70% общественного транспорта после 11 мая

ПАРИЖ, 24 апреля. /ТАСС/. Парижское автономное управление транспорта работает над тем, чтобы восстановить работу общественного транспорта на 70% после снятия ограничений на передвижение, введенных властями для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в пятницу в эфире радиостанции France Inter сообщила глава управления Катрин Гийуар.

"Мы работаем над тем, чтобы восстановить работу общественного транспорта на 70%", - отметила она, уточнив, что работу автоматизированных линий метро планируется возобновить на 100%. Она также указала на необходимость сохранения по возможности максимального количества сотрудников на удаленной работе для избежания скопления большого количества человек в транспорте.

Кроме того, Гийуар рассказала, что сотрудники управления проводят очистку транспорта специальными антивирусными средствами, а скоро начнут испытывать новую технологию очистки с помощью распыления спецвещества.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. В стране закрыты магазины, не торгующие товарами первой необходимости. Как сообщил 13 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон, режим самоизоляции будет действовать до 11 мая. После этой даты власти начнут постепенно отменять некоторые из введенных ранее ограничений, если позволит эпидемическая ситуация.

Согласно последним данным Главного управления здравоохранения Франции, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране превышает 120 тыс., число летальных исходов почти достигло 22 тыс. Во французских больницах в настоящий момент находятся 29 219 пациентов, у которых диагностирован коронавирус.