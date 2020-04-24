Полпредство на Дальнем Востоке будет проводить виртуальные поездки по регионам округа

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что полпредство будет проводить виртуальные поездки по Дальнему Востоку.

"Помимо борьбы с коронавирусной инфекцией, мы должны выполнять все задачи, поставленные президентом РФ. Мы не имеем права разрывать контакт с регионами по рабочим вопросам. С этого дня мы начнем проводить виртуальные поездки по регионам ДФО", - приводятся в сообщении пресс-службы полпредства слова Трутнева.

По словам вице-премьера, в течение дня будет проводиться работа по важнейшим для регионов Дальнего Востока вопросам, в том числе по мерам для борьбы с коронавирусом и инвестпроектам.

"Принцип простой. В течение дня мы будем работать по всем важнейшим вопросам, которые связаны с развитием территории: с борьбой с коронавирусом, с реализацией инвестиционных проектов, в том числе с помощью режимов территории опережающего развития и свободного порта, и по другими вопросами, которыми мы обычно занимаемся в рабочих поездках", - пояснил Трутнев.