{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полпредство на Дальнем Востоке будет проводить виртуальные поездки по регионам округа

Специалисты будут отслеживать работу, в том числе, по борьбе с коронавирусом и реализации инвестпроектов
Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что полпредство будет проводить виртуальные поездки по Дальнему Востоку.

"Помимо борьбы с коронавирусной инфекцией, мы должны выполнять все задачи, поставленные президентом РФ. Мы не имеем права разрывать контакт с регионами по рабочим вопросам. С этого дня мы начнем проводить виртуальные поездки по регионам ДФО", - приводятся в сообщении пресс-службы полпредства слова Трутнева.

По словам вице-премьера, в течение дня будет проводиться работа по важнейшим для регионов Дальнего Востока вопросам, в том числе по мерам для борьбы с коронавирусом и инвестпроектам.

"Принцип простой. В течение дня мы будем работать по всем важнейшим вопросам, которые связаны с развитием территории: с борьбой с коронавирусом, с реализацией инвестиционных проектов, в том числе с помощью режимов территории опережающего развития и свободного порта, и по другими вопросами, которыми мы обычно занимаемся в рабочих поездках", - пояснил Трутнев.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
На Сахалине в условиях пандемии на треть увеличат число обсерваторов
На двухнедельный карантин туда помещают жителей других регионов, прибывающих на остров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС