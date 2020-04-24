Министр здравоохранения Приамурья уходит в отставку

ТАСС, 24 апреля. Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова покидает пост по собственному желанию, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Евгения Сергеевна Жарновникова покидает пост министра здравоохранения Амурской области по собственному желанию. С понедельника исполняющим обязанности министра становится Светлана Леонтьева", - говорится в сообщении.

До назначения на пост первого заместителя министра Леонтьева на протяжении четырех лет возглавляла Амурский областной онкологический диспансер, а до этого являлась заместителем главного врача Амурской областной клинической больницы. Начинала свою трудовую деятельность она на севере области - в Сковородинской районной больнице.

Официальной информации о причинах увольнения министра пока нет. Между тем, во вторник, 21 апреля, стало известно, что терапевтическое отделение Белогорской больницы закрыли на карантин после подтверждения случаев заражения коронавирусом двух пациенток отделения, которые поступили туда с пневмонией. Главврач больницы Михаил Горбунов отстранен от занимаемой должности в связи с неисполнение приказа Минздрава №256 "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области".

По данным правительства Приамурья на пятницу, в регионе подтвердились 28 случаев новой коронавирусной инфекции. Пять человек выздоровели и выписались из больницы, 23 пациента продолжают лечение.