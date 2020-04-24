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Пандемия коронавируса нового типа
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Количество выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 2,7 тыс. человек

За сутки в столице выздоровели еще 287 пациентов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Еще 287 пациентов выздоровели в столице после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее количество выздоровевших превысило 2,7 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Это первый случай с начала вспышки, когда в Москве за сутки выписали более 280 человек.

"Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 287 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2 735", - отметила Ракова.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) - один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса при отсутствии вакцины. Этот метод широко используется за рубежом: в США, Германии, Китае и других странах.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

В новость были внесены изменения - (10:41 мск) - добавлены подробности.

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