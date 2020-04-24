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Пандемия коронавируса нового типа

Бурматов просит Роспотребнадзор ввести обезвреживание масок в составе бытового мусора

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что в России ежедневно образуется несколько миллионов использованных масок, перчаток, респираторов и других средств защиты

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") в пятницу обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой распространить нормы об обезвреживании медицинских отходов на маски и перчатки, которые используют граждане в домашних условиях.

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"Прошу проработать вопрос о возможности распространения санитарно-эпидемиологических требований к обращению с медицинскими отходами на медицинские отходы, образующиеся в составе ТКО, включая требования к инфраструктуре накопления, транспортировки, обработки и обезвреживания таких отходов", - отмечает депутат в запросе (имеется в распоряжении ТАСС).

По словам Бурматова, в условиях пандемии коронавируса в России ежедневно образуется несколько миллионов использованных масок, перчаток, респираторов и других средств защиты, часть из которых инфицирована. При этом обезвреживаются только те из них, которые применяются в больницах. Маски и перчатки, которые используют граждане в домашних условиях, считаются бытовым мусором и выбрасываются в урны и мусоропроводы.

"Потом дело с ними имеют обычные дворники, сотрудники управляющих компаний, региональных операторов по обращению с ТКО, у которых ни оборудования, ни компетенций. При этом коронавирус живет на маске неделю - это официальные данные. А масок и перчаток [используется] ежедневно миллионы, скорее всего, десятки миллионов. И так будет несколько месяцев", - сказал Бурматов ТАСС.

По его словам, маска, которую носит больной дома и выбрасывает потом в урну, ничем не отличаются от маски, которую носит инфицированный человек в больнице. "Только больничную сейчас обезвредят, она будет непригодна для использования, а уличную - нет", - отмечает Бурматов. Он особо подчеркивает, что большая часть этих защитных средств "оказывается не на оборудованных полигонах, а на несанкционированных свалках, то есть в лесах и оврагах, где это находится в открытом доступе для совершенно неограниченного круга лиц".

В связи с этим депутат обращается к Минздраву и Роспотребнадзору с просьбой распространить нормы об обезвреживании использованных средств индивидуальной защиты на те, что граждане используют вне больниц. "Мы считаем, что должна быть создана инфраструктура - она может быть создана по-разному. Пусть Минздрав и Роспотребнадзор определяют, какая она будет. Например, могут появиться отдельные мусорные баки, с которыми потом будет отдельное обращение, они будут идти на обезвреживание, а не на полигоны. Это может быть функция регионального оператора, управляющей компании или даже организаций, которые занимаются продажей тех же самых масок. Главное - надо защитить людей, чтобы вирус не распространялся еще и таким образом, через использованные маски и перчатки", - подчеркнул Бурматов.

Теги
РоссияБурматов, Владимир ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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