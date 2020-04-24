На Сахалине в условиях пандемии на треть увеличат число обсерваторов

ТАСС, 24 апреля. Власти Сахалинской области намерены в ближайшее время на треть увеличить количество обсерваторов, куда сейчас помещают всех приезжающих в регион, - с 23 до 30. Об этом сообщил в пятницу в интервью ТАСС губернатор области Валерий Лимаренко.

В островном регионе из-за пандемии введены специальные ограничительные меры: в частности, все прибывающие на Сахалин должны проходить тесты на коронавирус и соблюдать двухнедельный карантин. При этом в области выявлено только 20 случаев заражения, это один из самых низких показателей в стране.

"Как у нас сейчас устроена жизнь: мы проверяем всех, кто прибывает на острова. Местные жители могут проходить карантин дома. Гостей региона - в основном это трудовые мигранты - размещаем в специальных обсерваторах. В ближайшее время увеличим их количество с 23 до 30", - сказал Лимаренко.

Сейчас авиасообщение Сахалина с материком ограничено из-за ситуации с коронавирусом, количество приезжающих существенно сократилось. При этом, по словам губернатора, такую проверку проходят до 300 человек в день, прибывающих в регион.

Однако помимо въезжающих в области тестируют и другие группы населения. Постоянно проверяться на коронавирус должны те, кто продолжают работать в условиях пандемии, в частности, полицейские, волонтеры и другие.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 62 773 случая заражения, выздоровели 4 891 человек, умерли 555. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.