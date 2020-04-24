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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки возросло на 5 849. Умерли 60 человек

Число заразившихся превысило 68 тыс. человек
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ за последние сутки выросло на 5 849 и сейчас составляет 68 622 человека во всех регионах страны. Об этом журналистам сообщили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Рост заражения коронавирусом за сутки третий день подряд не превышает 10%.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 68 622 случая (+9,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 677 человек, за весь период - 5 568. За сутки умерли 60 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 615 человек", - говорится в сообщении штаба.

Как отмечается, у 2697 (46,1%) новых пациентов не было симптомов.

Количество случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2 957, до 36 897.

Новые случаи зафиксированы также в 81 регионе, в том числе 611 - в Московской области, 253 - в Санкт-Петербурге, 113 - в Республике Дагестан, 94 - в Нижегородской области, 84 - в Красноярском крае.

По выздоровлению выписаны 677 человек в 49 регионах, в том числе 287 в Москве, 49 - в Московской области и 43 - в Санкт-Петербурге.

Среди новых летальных исходов 37 зафиксировано в Москве, 10 - в Московской области, 3 - в Санкт-Петербурге, 2 - в Краснодарском крае. По одному человеку скончались в Республике Хакасия, Удмуртской Республике, Мордовии, Мурманской, Нижегородской, Ярославской, Волгоградской и Ульяновской областях. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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