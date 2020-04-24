Из-за пандемии в испанском порту остались 400 моряков из России

В Российском профсоюзе моряков также сообщили, что в мире в подобной ситуации оказались несколько десятков тысяч моряков и рыбаков из России

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере, 400 российских рыбаков, завершившие работу, не могут вернуться домой из испанского порта Лас-Пальмас в связи с ограничениями по коронавирусу. В подобной ситуации в мире оказались уже несколько десятков тысяч моряков и рыбаков из РФ, а к лету их число может удвоиться, сообщили ТАСС в пятницу в Российском профсоюзе моряков (РПСМ).

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Рыбаки в Испании "Примерно 200 моряков [с рыболовецких судов]: калининградских 100 человек примерно, около 50 крымчан и больше 20 моряков из регионов Северо-Запада <...> не могут покинуть Лас-Пальмас", - рассказал ТАСС председатель калининградской организации РПСМ Вадим Мамонтов. Мамонтов пояснил ТАСС, что Лас-Пальмас - базовый порт, где происходит смена экипажей и ремонт многих рыболовецких судов, "работающих на Африку". Контракты моряков и рыбаков, о которых сообщили в профсоюзе, завершились, эти люди должны вернуться в Россию, а на их место должны заступить другие специалисты. Однако из-за ситуации с пандемией сделать этого пока не удается. В пресс-службе профсоюза добавили, что в Лас-Пальмасе находятся и 200 рыбаков, работающих на мурманские компании, есть ли в порту еще россияне, неизвестно. Федерация профсоюзов работников морского транспорта и профсоюзная организация "Мурманский траловый флот" обратились к правительству России с просьбой организовать чартерный рейс из Мурманска в Лас-Пальмас для смены экипажей рыбопромысловых судов, которые вместо положенных 5,5 находятся в рейсе уже 7 месяцев. Представитель организации "Мурманский траловый флот" Павел Паршев, отметил, что у мурманских моряков, находящихся за границей, нет бытовых проблем, задержку в рейсе им компенсируют работодатели (ранее сообщалось, что это АО "Таурус" и АО "Стрелец", которые входят в группу компаний "ФЭСТ"). "Проблема не с чартером. Проблема именно с организацией всего комплекса этих мероприятий: отбытие карантина на территории стран, где будет происходить смена, потом отбытие карантина уже здесь, на территории России, между этим всем нужны открытия границы и многое другое", - пояснил он. По данным РПСМ, с одной из авиакомпаний уже достигнута договоренность о выполнении чартерного рейса, который может забрать моряков из Испании. Но перевозчик требует документы, которые подтвердили бы готовность регионов взять на себя ответственность за их прием в условиях пандемии, и "пока вопрос остается нерешенным". В Крым моряки из Испании должны прибыть 26 апреля, после чего их планируется отправить в обсерватор, отметила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская. "Что касается приезда экипажей морских судов из Испании, которые прилетают в ночь на 26 апреля, по информации морского кадрового агентства, все документы ими подписаны, что они согласны на нахождение в обсерваторе, вчера с аэропортом нашим был отработан вопрос о том, что они не будут выходить в зал прилета - самолет будет поставлен на санитарную стоянку, Севастополь будет своих жителей забирать отдельно своим транспортом. Евпаторийский обсерватор готов, нами подготовлены постановления об обязательной изоляции в условиях обсерватора, эти люди будут помещены - 30 человек в Евпаторийский обсерватор и 10 человек в Севастопольский обсерватор", - сказала она. Десятки тысяч "заложников" коронавируса Первый заместитель председателя РПСМ Игорь Ковальчук сообщил ТАСС, что история в Лас-Пальмас - одна из многих. Сложности со сменой экипажей гражданских судов начали появляться несколько недель назад, но сейчас переросли в серьезную проблему. "Подавляющее число государств ввели карантинные мероприятия, запрет на пересечение границ, и это затрудняет замены экипажей. Наши судовладельцы, даже кто владеет судами под флагами стран с удобным для них законодательством, стараются зайти в российские порты, произвести замену здесь", - отметил Ковальчук.

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