Из-за пандемии в испанском порту остались 400 моряков из России

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере, 400 российских рыбаков, завершившие работу, не могут вернуться домой из испанского порта Лас-Пальмас в связи с ограничениями по коронавирусу. В подобной ситуации в мире оказались уже несколько десятков тысяч моряков и рыбаков из РФ, а к лету их число может удвоиться, сообщили ТАСС в пятницу в Российском профсоюзе моряков (РПСМ).
Рыбаки в Испании
"Примерно 200 моряков [с рыболовецких судов]: калининградских 100 человек примерно, около 50 крымчан и больше 20 моряков из регионов Северо-Запада <...> не могут покинуть Лас-Пальмас", - рассказал ТАСС председатель калининградской организации РПСМ Вадим Мамонтов.
Мамонтов пояснил ТАСС, что Лас-Пальмас - базовый порт, где происходит смена экипажей и ремонт многих рыболовецких судов, "работающих на Африку". Контракты моряков и рыбаков, о которых сообщили в профсоюзе, завершились, эти люди должны вернуться в Россию, а на их место должны заступить другие специалисты. Однако из-за ситуации с пандемией сделать этого пока не удается.
В пресс-службе профсоюза добавили, что в Лас-Пальмасе находятся и 200 рыбаков, работающих на мурманские компании, есть ли в порту еще россияне, неизвестно. Федерация профсоюзов работников морского транспорта и профсоюзная организация "Мурманский траловый флот" обратились к правительству России с просьбой организовать чартерный рейс из Мурманска в Лас-Пальмас для смены экипажей рыбопромысловых судов, которые вместо положенных 5,5 находятся в рейсе уже 7 месяцев.
Представитель организации "Мурманский траловый флот" Павел Паршев, отметил, что у мурманских моряков, находящихся за границей, нет бытовых проблем, задержку в рейсе им компенсируют работодатели (ранее сообщалось, что это АО "Таурус" и АО "Стрелец", которые входят в группу компаний "ФЭСТ"). "Проблема не с чартером. Проблема именно с организацией всего комплекса этих мероприятий: отбытие карантина на территории стран, где будет происходить смена, потом отбытие карантина уже здесь, на территории России, между этим всем нужны открытия границы и многое другое", - пояснил он.
По данным РПСМ, с одной из авиакомпаний уже достигнута договоренность о выполнении чартерного рейса, который может забрать моряков из Испании. Но перевозчик требует документы, которые подтвердили бы готовность регионов взять на себя ответственность за их прием в условиях пандемии, и "пока вопрос остается нерешенным".
В Крым моряки из Испании должны прибыть 26 апреля, после чего их планируется отправить в обсерватор, отметила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская. "Что касается приезда экипажей морских судов из Испании, которые прилетают в ночь на 26 апреля, по информации морского кадрового агентства, все документы ими подписаны, что они согласны на нахождение в обсерваторе, вчера с аэропортом нашим был отработан вопрос о том, что они не будут выходить в зал прилета - самолет будет поставлен на санитарную стоянку, Севастополь будет своих жителей забирать отдельно своим транспортом. Евпаторийский обсерватор готов, нами подготовлены постановления об обязательной изоляции в условиях обсерватора, эти люди будут помещены - 30 человек в Евпаторийский обсерватор и 10 человек в Севастопольский обсерватор", - сказала она.
Десятки тысяч "заложников" коронавируса
Первый заместитель председателя РПСМ Игорь Ковальчук сообщил ТАСС, что история в Лас-Пальмас - одна из многих. Сложности со сменой экипажей гражданских судов начали появляться несколько недель назад, но сейчас переросли в серьезную проблему. "Подавляющее число государств ввели карантинные мероприятия, запрет на пересечение границ, и это затрудняет замены экипажей. Наши судовладельцы, даже кто владеет судами под флагами стран с удобным для них законодательством, стараются зайти в российские порты, произвести замену здесь", - отметил Ковальчук.
Он пояснил, что проблема является важной и для России, и для других стран. Большая часть грузов, в том числе продуктовые товары и предметы, необходимые для медучреждений, на дальние расстояния перевозится именно морем. Значит, сбои в работе судов будут сказываться и на компаниях-судовладельцах, и на странах-получателях. И нештатные ситуации действительно возможны, так как у моряков без отпуска накапливается усталость, а из-за этого растет риск аварий и несчастных случаев.
"В России, по нашим оценкам, 80-100 тыс. моряков, которые работают на российских и иностранных морских судах, это только торговый флот, не считая рыбаков. И половина подходит к тому, что требуется замена: одни находятся на судах и должны вернуться домой, другие - отправиться в море, зарабатывать деньги, на которые смогут кормить семью, платить кредиты и так далее. Точной статистики пока нет, но речь идет о десятках тысяч моряков и рыбаков, которые столкнулись с этой проблемой", - сказал собеседник.
Согласно данным Международной ассоциации судоходства, всего в мире около 1,65 млн подготовленных специалистов для гражданских судов. Странами-лидерами по числу моряков являются Китай, Филиппины, Индонезия, Российская Федерация и Украина - граждане этих государств работают и на отечественные компании, и на иностранные. Россияне - около 5% от всех гражданских моряков в мире.
"Эти данные позволяют сделать хотя бы приблизительные расчеты. Если реальная потребность, по информации Международной ассоциации судоходства, около 1,5 млн сотрудников, то реальных рабочих мест около 600 тысяч: часть моряков находится в море, немногим больше половины - на суше (на случай если вдруг моряк не сможет выйти в рейс по болезни или другим причинам). В месяц, согласно недавно озвученным данным, происходит смена примерно для 100 тыс. рабочих мест. Учитывая, сколько длится проблема смены экипажей, сейчас она касается 200 тыс. моряков в море, стольких же - на суше, и это только торговый флот", - добавил Ковальчук.
Проблемы в России
Как пояснили ТАСС в профсоюзе, возникают сложности с заменой экипажей и в России, например, в Мурманской области моряки не могут сойти на берег, если вышли из иностранного порта менее двух недель назад. Фактически судно превращается в плавучий обсерватор, а судовладельцы из-за простоя теряют десятки тысяч долларов в день.
"Есть документ, который разрешает российским морякам при смене экипажа пересекать границы страны, но в реальности это не всегда применяется, и у меня таких ситуаций много. Прямо сейчас в Тамань идет судно с российским экипажем, и их отказываются менять, потому что неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Там сложная ситуация: крюинг говорит, что рад бы сменить, но ссылается на агента, который, в свою очередь, указывает на распоряжение портовых властей", - рассказала ТАСС инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Ольга Ананьина.
С конца марта текущего года в порту Калининграда всем экипажам судов, за исключением осуществляющих каботажные перевозки на территории РФ, запрещен сход на берег, а также контакт с членами семей. Смена членов экипажей иностранных судов запрещена до особого распоряжения, для россиян разрешена с соблюдением мер предосторожности и с условием 14-дневной самоизоляции после прибытия. В случае выявления на заходящем в порт судне заболевшего члена экипажа, судовладельцам предписано незамедлительно проинформировать экстренные службы, а судно обязано встать на специально выделенную якорную стоянку для снятия заболевшего с борта.
Между тем, уже есть примеры, когда удавалось произвести замену экипажа за рубежом. В частности, как сообщалось ранее, в феврале это было сделано для российского судна Sti Rose, которое находилось в Шанхае и где возникли сложности со сменой моряков из-за коронавируса.
Пути решения проблемы
Недавно в РФ, границы которой закрыты из-за эпидемиологической обстановки в мире, было разрешено въезжать в страну и выезжать за рубеж членам экипажей судов, которые следуют на замену или возвращаются домой. Но даже это, считают в РПСМ, бесполезно, пока аналогичные меры не будут приняты в других странах.
Ковальчук пояснил, что срок работы моряков на судне зависит от условий контракта и законодательства той страны, под флагом которой они ходят. В РФ длительность вахты составляет от трех месяцев до полугода, в некоторых странах она может достигать 11 месяцев.
Сейчас российские компании-работодатели готовы организовать чартерные полеты, если будет разрешено сменить в каком-то одном порту сразу несколько экипажей. Рассматриваются и другие варианты с использованием поездов или автотранспорта. Но для всех этих схем необходимо разрешение на заход в порт, прибытие и отъезд моряков от властей той страны, где будет проходить смена экипажа.
"Международная организация транспортных рабочих (ITF) совместно с Международной палатой судоходства обращаются в ООН, Международную морскую организацию (IMO, специализированное учреждение ООН - прим. ТАСС), было обращение к лидерам стран G20. В своем выступлении генеральный секретарь IMO призвал правительства урегулировать вопросы репатриации моряков", - рассказал Ковальчук.
Он отметил, что первые шаги для решения проблемы уже делаются. "Например, Евросоюз выпустил специальное руководство, в котором предлагает странам Европы установить правила, порты и аэропорты, где можно будет производить замену моряков и откуда можно было бы улететь - естественно, это должно происходить с учетом всех требований для предотвращения заражения коронавирусом", - добавил собеседник.