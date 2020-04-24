Камчатка на 100% обеспечена местами для лечения пациентов с коронавирусом

ТАСС, 24 апреля. Более 150 коек развернули в медицинских учреждениях Камчатского края для пациентов с коронавирусом, что составляет 100% от необходимого объема. При необходимости в регионе может быть развернуто дополнительно еще до 500 коек, сообщили в пятницу в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"В медицинских учреждениях региона развернуто 156 койко-мест, что составляет 100% от нормативного объема. В ближайшее время региональными властями будет создано 30 дополнительных койко-мест. Краевым правительством получено подтверждение о возможности развертывания 60 дополнительных коек в лечебном учреждении ФМБА России", - говорится в сообщении полпредства по итогам дистанционного совещания по социально-экономическому развитию Камчатского края.

Планируется, что в первую неделю мая средствами Минобороны России завершится строительство госпиталя, где будет создано 60 койко-мест с полным медицинским оснащением. "Прорабатывается вопрос о возможности при неблагоприятном стечении обстоятельств развертывания вплоть до 500 дополнительных коек", - отмечается в сообщении.

Как напомнил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, Камчатскому краю, как и другим российским регионам, кабмин выделил дополнительные деньги на средства индивидуальной защиты и дополнительные койко-места. Уточняется, что всего выделено 124,8 млн рублей, из которых 40 млн уже получены регионом, а на 84,8 млн подписаны соглашения и доведены лимиты. На стимулирующие выплаты медицинским работникам предоставлено 59,1 млн рублей.

Кроме того, для региона купили 11 автомобилей скорой медицинской помощи. Как отметил на совещании министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, ведомство вместе с Минпромторгом России прорабатывает вопрос отгрузки автомобилей скорой помощи на полуостров.

Как сообщил врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, в регионе для лечения больных с COVID-19 может быть задействовано 34 аппарата искусственной вентиляции легких, что составляет 61% от норматива, рекомендованного Минздравом России. При этом он уточнил, что оснащенность кислородными концентраторами в крае составляет 55% от норматива, рекомендованного Минздравом России, добавив, что необходимая часть оборудования будет заказана за счет средств федерального бюджета и придет в начале мая.