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Путин поблагодарил коллектив "Корабелки" за подготовку высококвалифицированных кадров

Университету исполняется 90 лет 26 апреля

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу Санкт-Петербургского Государственного морского технического университета (СПбГМТУ) за подготовку высококвалифицированных кадров в области судостроения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности России, который оказывает поддержку и уделяет особое внимание развитию петербургской "Корабелки".

26 апреля университету исполняется 90 лет. "В связи с этой датой президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу СПбГМТУ за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов", - сообщили в аппарате Совбеза.

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев окончил в 1974 году факультет морского приборостроения этого вуза, который тогда назывался Ленинградским кораблестроительным институтом. Ежегодно на базе СПбГМТУ Патрушев проводит совещания по вопросам подготовки инженерных кадров для кораблестроительных и судостроительных предприятий, а также военных специалистов для ВМФ. Как отметили в аппарате СБ РФ, по решению главы государства из более чем десятка вузов подобного профиля именно СПбГМТУ было поручено стать опорным университетом в области судостроения и подготовки инженерных кадров для кораблестроительных предприятий России.

Самостоятельный Ленинградский кораблестроительный институт был создан в 1930 году на базе кораблестроительного факультета Политехнического института.

В настоящее время СПбГМТУ остается единственным вузом в РФ, где осуществляется подготовка кадров по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов, созданием судовых энергоустановок, автоматики и других технических средств, а также корабельного вооружения. "Корабелке" оказывают поддержку Совбез и ряд министерств, налажено стратегическое партнерство вуза с "Газпромом", "Роснефтью", Объединенной судостроительной корпорацией, Объединенной двигателестроительной корпорацией и Росатомом.

Университет углубляет взаимодействие с судостроительной промышленностью в области подготовки и переподготовки кадров, в вузе существенно повышен проходной балл ЕГЭ, созданы новые направления, в частности - в 2020 году объявлен прием на новую специализацию "Цифровой инжиниринг в судостроении".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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