Дальний Восток получит субсидию на строительство и ремонт социальных объектов

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) получат 2,9 млрд рублей так называемой единой субсидии на строительство, ремонт и модернизацию социальных объектов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба полномочного представителя президента России в ДФО.

"Так, на новые объекты Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской, Еврейской и Магаданской областей выделено 2,9 млрд рублей. Всего дальневосточные регионы с 2018 по 2021 год получат 98,6 млрд рублей. На эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют свыше 800 социальных объектов. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики контролирует использование денег и исполнение сроков по работам", - говорится в сообщении.

В частности, Еврейская автономная область получит 1,5 млрд рублей на мероприятия по объектам культуры, спорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. Также за счет этих денег купят высокотехнологичное медицинское оборудование, 26 автомобилей скорой помощи для районных больниц, 32 квартиры врачам, оснастят 29 ФАПов, модернизируют технологическое оборудование в 42 школах и отремонтируют пищеблоки в 36 школах. "Это позволит обеспечить всех школьников области горячим питанием, о чем президент страны говорил в своем послании Федеральному собранию в январе этого года", - приводятся в сообщении слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

Еще 500 млн рублей получит Амурская область. Эти средства пойдут на покупку 138 квартир для сотрудников полиции, Росгвардии, прокуратуры, ФСБ и МЧС в городе Свободном. Поселку Новая Чара Забайкальского края выделено 353 млн рублей, рядом с ним реализуется инвестпроект по освоению Удоканского месторождения меди. Это крупнейшее в России месторождение и инвестор заинтересован в привлечении местных кадров. На федеральные деньги в поселке отремонтируют детский сад, школу, музей, построят спортивную площадку и благоустроят парк.

В связи с ЧС 2020 года из-за наводнения в Хабаровском крае власти перенесли финансирование с 2020 на 2021 год в объеме 1,4 млрд рублей, чтобы завершить строительство межрайонного онкологического диспансера, лечебного корпуса и регионального центра развития спорта в двух городах края. Магаданской области выделили 15 млн рублей на покупку 40-местного автобуса для перевозки детей-спортсменов.

На Дальнем Востоке определено 58 центров экономического роста. Это муниципалитеты, которые охватывают 6,6 млн населения макрорегиона, что составляет 81% от численности всех дальневосточников. За прошедшие два года здесь построили 300 объектов, более 200 объектов реконструировали.