Ростуризм предложил ввести в России многократные визы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Ростуризм предложил вести в России многократные визы сроком до пяти лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.

"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Ростуризм предлагает проработать возможность повторного оформления на безвозмездной основе туристских виз с максимальным разрешенным количеством въездов и максимальным сроком действия иностранным гражданам, которые собирались путешествовать по России, но не смогли приехать из-за пандемии.

Ведомство также предлагает ввести в РФ безвизовый режим до 72 часов для транзитных туристов с обратными билетами, которые прибывают в Россию через аэропорты.

"В части безвизового режима считаем возможным рассмотреть возможности безвизового пребывания на территории Российской Федерации для следующих категорий иностранных туристов: в течение 72 часов транзитным пассажирам воздушных судов при наличии авиабилета с подтвержденной датой вылета из аэропорта прибытия, как это уже принято в ряде стран, активно развивающих туризм: Китай, Сингапур, Дубай и т. д.", - сообщили в Ростуризме.

Кроме того, предлагается безвизовый режим в течение 24 часов для пассажиров морских круизных судов, для которых Россия является точкой старта или завершения круиза, при этом они прибывают в РФ или покидают страну иным транспортом.

Безвизовый режим

Ростуризм предлагает по решению правительства РФ вводить безвизовый режим до семи суток для участников проводимых в России международных спортивных, культурных и деловых мероприятий.

"В части безвизового режима считаем возможным рассмотреть возможности безвизового пребывания на территории Российской Федерации для следующих категорий иностранных туристов: в течение семи суток участникам крупных международных спортивных, культурных, деловых мероприятий, перечень которых будет утверждаться правительством РФ по предложению заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и регионов", - сообщили в ведомстве.