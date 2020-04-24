Ростуризм предлагает расширить список стран для получения электронной визы в РФ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Ростуризм предлагает расширить список иностранных государств, граждане которых могут оформить электронную визу в РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.

"Предлагаем увеличить список иностранных государств, граждане которых могут оформить единую электронную визу на территории России. Перечень стран должен быть по возможности шире, чем действующий сейчас для Калининграда и Санкт-Петербурга", - сообщили в Ростуризме.

Ведомство предлагает принять необходимые для этого нормативные изменения в самые короткие сроки, чтобы туристы уже в этом году могли планировать свои поездки в Россию с начала 2021 года, а турбизнес мог приступить к формированию турпродуктов.