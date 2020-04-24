{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Ростуризм предлагает расширить список стран для получения электронной визы в РФ

Ведомство предлагает принять необходимые для этого нормативные изменения в самые короткие сроки

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Ростуризм предлагает расширить список иностранных государств, граждане которых могут оформить электронную визу в РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.

"Предлагаем увеличить список иностранных государств, граждане которых могут оформить единую электронную визу на территории России. Перечень стран должен быть по возможности шире, чем действующий сейчас для Калининграда и Санкт-Петербурга", - сообщили в Ростуризме.

Ведомство предлагает принять необходимые для этого нормативные изменения в самые короткие сроки, чтобы туристы уже в этом году могли планировать свои поездки в Россию с начала 2021 года, а турбизнес мог приступить к формированию турпродуктов. 

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Эксперт прогнозирует, что вакцина от коронавируса может быть готова в России до конца года
Замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов также отметил, что к осени может быть не один прототип возможной вакцины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС