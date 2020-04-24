{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Медики в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента в городе

С момента вспышки коронавируса там было подтверждено более 50 тыс. случаев заражения, умерли 3 869 человек
Описание
© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Врачи китайского города Ухань, в котором впервые была зафиксирована вспышка нового коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местной больнице. Об этом в пятницу на брифинге сообщил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Согласно только что поступившим данным, в Ухане вылечили последнего больного, у которого заболевание, вызванное коронавирусом, протекало в тяжелой форме, и на сегодняшний момент число таких пациентов в этом городе равно нулю", - цитирует Ми Фэна газета "Жэньминь жибао".

С момента вспышки коронавируса в Ухане было подтверждено более 50 тыс. случаев заражения, около 93% инфицированных выздоровели, умерли 3 869 человек.

Согласно последним данным, число инфицированных в КНР составляет 915, под наблюдением медиков находятся свыше 8,3 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 20 человек с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, у 57 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

В мире коронавирусом заразились свыше 2,6 млн человек, зафиксировано более 180 тыс. смертельных исходов.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Эксперт прогнозирует, что вакцина от коронавируса может быть готова в России до конца года
Замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов также отметил, что к осени может быть не один прототип возможной вакцины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС