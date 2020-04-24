Медики в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента в городе

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Врачи китайского города Ухань, в котором впервые была зафиксирована вспышка нового коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местной больнице. Об этом в пятницу на брифинге сообщил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

"Согласно только что поступившим данным, в Ухане вылечили последнего больного, у которого заболевание, вызванное коронавирусом, протекало в тяжелой форме, и на сегодняшний момент число таких пациентов в этом городе равно нулю", - цитирует Ми Фэна газета "Жэньминь жибао".

С момента вспышки коронавируса в Ухане было подтверждено более 50 тыс. случаев заражения, около 93% инфицированных выздоровели, умерли 3 869 человек.

Согласно последним данным, число инфицированных в КНР составляет 915, под наблюдением медиков находятся свыше 8,3 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 20 человек с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, у 57 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

В мире коронавирусом заразились свыше 2,6 млн человек, зафиксировано более 180 тыс. смертельных исходов.