Министром здравоохранения Саратовской области стал Олег Костин

САРАТОВ, 24 апреля. /ТАСС/. Главный врач перинатального центра Саратова Олег Костин, занимавший эту должность последние несколько месяцев, назначен министром здравоохранения области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона.

В связи с чем произошли кадровые изменения, региональные власти не сообщают.

По данным открытых источников, Костину 53 года, по специальности он хирург, имеет звание Заслуженного врача РФ, с 2001 по октябрь 2019 года возглавлял городскую больницу №9 в Саратове, а последнее время перинатальный центр.

Ранее должность министра здравоохранения региона занимала Наталья Мазина. В январе СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении чиновницы и ее подчиненных о злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2018 году министерство заключило три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений области. На момент заключения контрактов и их приемки министр и другие должностные лица знали о несоответствии аппаратов условиям контракта, полагают следователи. Следствие потребовало отстранить Мазину от должности, но суд ходатайство отклонил.