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Пандемия коронавируса нового типа
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Управляющий делами РПЦ митрополит Дионисий заразился коронавирусом

Он находится в стационаре

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заразился коронавирусной инфекцией и проходит лечение в стационаре. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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"Митрополит Воскресенский Дионисий по совету врачей принял решение пройти курс лечения в стационаре в связи с подтверждением у него диагноза "коронавирусная инфекция - начальная стадия". Актуальное состояние здоровья владыки не вызывает опасений", - говорится в сообщении.

Митрополит Дионисий был назначен управляющим делами Московской патриархии в октябре 2019 года. С момента создания 23 марта 2020 года возглавляет рабочую группу при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Согласно сообщению, он продолжает осуществлять руководство ее деятельностью дистанционно.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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