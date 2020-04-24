Управляющий делами РПЦ митрополит Дионисий заразился коронавирусом

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заразился коронавирусной инфекцией и проходит лечение в стационаре. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Митрополит Воскресенский Дионисий по совету врачей принял решение пройти курс лечения в стационаре в связи с подтверждением у него диагноза "коронавирусная инфекция - начальная стадия". Актуальное состояние здоровья владыки не вызывает опасений", - говорится в сообщении.

Митрополит Дионисий был назначен управляющим делами Московской патриархии в октябре 2019 года. С момента создания 23 марта 2020 года возглавляет рабочую группу при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Согласно сообщению, он продолжает осуществлять руководство ее деятельностью дистанционно.