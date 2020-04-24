Тульская полиция будет выписывать протоколы за нарушение режима самоизоляции

ТАСС, 24 апреля. Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил соглашение между правительством Тульской области и МВД о полномочиях сотрудников полиции составлять протоколы об административных правонарушениях, в том числе за нарушение режима самоизоляции. Об этом сказано в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить соглашение между Министерством внутренних дел РФ и правительством Тульской области о передаче Министерству внутренних дел РФ части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом Тульской области от 9 июня 2003 года № 388-ЗТО "Об административных правонарушениях в Тульской области", подписанным 24 марта 2020 года", - сказано в документе.

Как следует из соглашения, полиция теперь сможет привлекать к ответственности по КоАП Тульской области за нарушения режима повышенной готовности, в том числе режима самоизоляции.

Ранее подобные соглашения были заключены между МВД и властями Москвы и Санкт-Петербурга.