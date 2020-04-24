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Пандемия коронавируса нового типа

В ВС России создали резерв из 17 отрядов для помощи субъектам РФ в борьбе с пандемией

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отметил также, что сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Резерв из 17 сводных отрядов создан в Вооруженных силах РФ в рамках помощи регионам страны в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил в пятницу в ходе селекторного совещания по борьбе с пандемией министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

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По его словам, речь идет о "5 бригадных и 12 полковых сводных отрядах".

Министр отметил, что сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в клиниках Москвы.

"К приему инфицированных больных подготовлено 32 госпиталя", - сказал он.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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