Sun: парикмахерские в Великобритании не откроются в течение еще шести месяцев

ТАСС, 24 апреля. Британские парикмахерские и салоны красоты не смогут открыться в течение еще шести месяцев в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщила газета The Sun .

Как отмечает издание, консультирующие правительство Соединенного Королевства научные советники не нашли эффективного способа, позволяющего салонам красоты безопасно работать в условиях эпидемии и исключить прямой контакт с клиентами. Таким образом с угрозой банкротства могут столкнуться более 40 тыс. коммерческих предприятий, осуществляющих данный вид деятельности, если власти не продлят рассчитанную до июня программу предоставления финансовой помощи.

"В первую очередь наши члены задаются вопросом, когда они снова могут начать работать, чтобы это было безопасно как для них самих, так и для их клиентов... Есть реальная опасность [заражения] при таком близком контакте. Конечно, все хотят вернуться к работе, но есть баланс между этим желанием и требованиями безопасности", - сказала генеральный директор Национальной федерации парикмахерских и косметологических услуг Хилари Холл.

Парикмахерские были закрыты в Великобритании 23 марта после того, как премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина, который предусматривает запрет на перемещение граждан за исключением посещения продуктовых магазинов, аптек, врача, занятий спортом на улице один раз в день и поездок на работу и обратно, если невозможно работать удаленно.

По данным британского Минздрава, 138 тыс. человек заразились коронавирусом, умерли 18,7 тыс.