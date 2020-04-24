Кабмин утвердил договор Петербурга с МВД о полномочиях по контролю за режимом самоизоляции

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил соглашение между администрацией Санкт-Петербурга и МВД, по которому ведомство наделяется правом составления протоколов за нарушения гражданами режима самоизоляции. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить соглашение между правительством Санкт-Петербурга и МВД о передаче в МВД осуществления части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом Санкт-Петербурга № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", подписанным 20 апреля 2020 года", - сказано в документе.

Теперь полицейские Петербурга смогут составлять протоколы за нарушения не только по статьям КоАП РФ, но и по новой статье 8.6.1 ("Нарушение нормативных актов, направленных на обеспечение режима самоизоляции в Петербурге") городского закона об административных правонарушениях. При этом, если по КоАП РФ наказание для граждан составляет 15-30 тыс. рублей, то по городскому закону - 4-5 тыс. рублей.

Ранее аналогичное соглашение с МВД заключили власти Москвы и Тульской области.