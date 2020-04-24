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Опрос: умение работать онлайн стало главным навыком россиян, развитым на самоизоляции

Около 15% россиян овладели этим навыком

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Запущенный правительством России ресурс стопкоронавирус.рф в ходе исследования выяснил, какими навыками жители страны овладели за три недели самоизоляции. Основным из них стало умение работать онлайн - этим навыком овладели 15% россиян.

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"За три недели <...> россияне научились многому. В лидерах новых навыков - умение работать онлайн. Около 15% подписчиков социальных сетей стопкоронавирус.рф научились работать дистанционно. На втором месте - умение строить отношения с близкими. Этот навык улучшили около 10%", - говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

По данным опроса, также 7% начали регулярно заниматься спортом. Еще по 5% опрошенных научились готовить, соблюдать режим и учиться онлайн. "Примерно 15% опрошенных не смогли повысить свои компетенции ни в чем, но не теряют надежды еще успеть это сделать", - отмечается в сообщении.

Опрос проводился 22-23 апреля в группе стопкоронавирус.рф в соцсети "ВКонтакте" и канале в мессенджере Viber. Всего проголосовали более 142,8 тыс. человек.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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