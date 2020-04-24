В Ростовской области построят инфекционную больницу на 200 коек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение построить в регионе инфекционную больницу на 200 коек. Об этом он сообщил в пятницу на заседании заксобрания области.

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"Я принял решение и хочу его реализовать - построить инфекционную областную больницу. О ней говорили 20 лет, о ней говорили в 2008 году, даже место было когда-то определено, по каким-то причинам не реализовали. Мы начнем это делать. Речь идет о двухсоткоечном медицинском учреждении", - сказал Голубев.

По словам губернатора, в области сейчас нет большой инфекционной больницы, а большинство инфекционных отделений находятся в приспособленных зданиях. Голубев отметил, что сейчас производятся необходимые расчеты, которые позволят, с учетом решений, принятых на федеральном уровне, в короткий срок приступить к строительству новой больницы.

В Ростове-на-Дону продолжается строительство модульного медицинского центра Минобороны России на 160 коек. На площадке работают 645 человек в две смены. Медцентр в Ростове-на-Дону является одним из 16 аналогичных учреждений, которые строятся по поручению президента России Владимира Путина. Решение о строительстве приняли в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая построят 16 центров на 1 600 мест.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 533 случая заражения, 18 человек выздоровело. С 31 марта на территории Ростовской области действует режим самоизоляции.