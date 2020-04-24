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Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Законом исключается условие об обязательном обращении соискателя российского гражданства с заявлением об отказе имеющегося гражданства
Описание
© Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас при подаче заявления на вступление в гражданство РФ иностранцы должны подтвердить, что в своей стране они обратились в уполномоченные органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства. Законом это требование исключается.

Кроме того, для соискателей гражданства РФ, имеющих право на упрощенный порядок, предлагается исключить требования о проживании на территории РФ в течение трех лет и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР, жили или живут в странах, входивших в его состав, без получения там гражданства. Эти требования также исключаются для иностранцев, находящихся в браке с гражданами РФ при условии проживания в России и наличии общих детей, а также для иностранцев, хотя бы один из родителей которых является гражданином РФ, проживающим в России. Упрощенный порядок получения гражданства теперь будет распространен на жителей Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в РФ.

Также с трех до одного года снижается требование о продолжительности трудовой деятельности при приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в России и получивших после 1 июля 2002 года образование по основным программам в образовательных или научных организациях РФ, имеющих госаккредитацию.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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