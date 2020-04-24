Финское правительство провело для детей пресс-конференцию о коронавирусе

ХЕЛЬСИНКИ, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Финляндии в пятницу организовало первую пресс-конференцию о коронавирусе для детей. Как сообщила, выступая на мероприятии, премьер-министр Санна Марин, важно и дальше продолжать соблюдать введенные из-за эпидемии ограничения.

Дети задавали вопросы премьеру и нескольким министрам правительства по видеосвязи. Их интересовали такие темы, как возможное возвращение в школу, проведение выпускных, когда от коронавируса появится лекарство и можно ли сейчас встречаться с друзьями.

"У Финляндии достаточно хорошая ситуация, вирус не распространился сильно, но он у нас все равно присутствует", - подчеркнула премьер Финляндии. "У меня есть дочь Эмма, которая скучает по своим друзьям из детсада. Она скучает и по дедушкам и бабушкам, с которыми мы поддерживаем связь, например, с помощью видеозвонков", - сказала она.

По словам премьера, детям сейчас "можно гулять, играть, но нужно соблюдать дистанцию при общении". Она подчеркнула, что общаться с друзьями при этом следует на расстоянии, в первую очередь при помощи интернета и телефона, поскольку личные встречи могут привести к росту заражений коронавирусом, ведь у носителей может не быть явных симптомов.

Премьер сообщила также, что празднование Первомая в стране, традиционно собирающее на улицах и в парках тысячи людей, в этом году пройдет иначе - поскольку собираться большими группами запрещено, отметить праздник можно и во дворе собственного дома. "Если соблюдать ограничения сейчас, то однажды они будут сняты", - сказала Марин, добавив, что наступит день, когда жизнь станет такой, как была прежде.

Коронавирус в Финляндии

Число заразившихся коронавирусом в Финляндии возросло по состоянию на четверг до 4 284, увеличившись за сутки на 155. Умерло, по последним данным, 172 человека.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. С 28 марта по 15 апреля власти также ограничивали передвижение между столичным регионом Уусимаа и остальной частью страны, чтобы не допустить распространения инфекции. Запрещено собираться группами более 10 человек. Школы и вузы переведены на дистанционное обучение, детские сады продолжают работать, однако родителям рекомендуется по возможности оставлять детей дома.