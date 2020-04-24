{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин подписал закон, освобождающий жителей Донбасса от пошлины для гражданства России

В настоящее время за прием в российское гражданство, восстановление в гражданстве РФ, выход из него, а также за определение наличия гражданства России уплачивается госпошлина в размере 3,5 тыс. рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от госпошлины в 3,5 тыс. рублей жителей Донецкой и Луганской народных республик при подаче заявления о вступлении в российское гражданство в упрощенном порядке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Согласно ним, от госпошлин при получении российского паспорта освобождаются постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, обратившиеся с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 24 апреля 2019 года.

Как говорится в пояснительной записке, на сегодняшний день РФ является единственной страной, защищающей права и свободы жителей Донбасса. По мнению авторов документа, ведение льготных условий приема в российское гражданство для граждан ДНР и ЛНР станет продолжением стратегии по защите и поддержке русскоязычного населения по всему миру.

В настоящее время за прием в российское гражданство, восстановление в гражданстве РФ, выход из него, а также за определение наличия гражданства России уплачивается государственная пошлина в размере 3,5 тыс. рублей. По данным авторов законопроекта, среднемесячная заработная плата по состоянию на второе полугодие 2019 года на территории ЛНР составила 10 979 рублей, а средний размер пенсионных выплат - 4 966 рублей. В ДНР эти показатели составили 12 036 рублей и 4 937 рублей соответственно. При этом, как добавляют авторы, минимальный размер пенсии, которую получала почти половина пенсионеров республик Донбасса, составляла 3 194 рубля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Эксперт прогнозирует, что вакцина от коронавируса может быть готова в России до конца года
Замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов также отметил, что к осени может быть не один прототип возможной вакцины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС