МИД посоветовал россиянам за рубежом с истекающим паспортом обратиться в посольство

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. МИД РФ рекомендует застрявшим за границей россиянам, у которых истекает срок действия загранпаспорта, обратиться в посольство или генконсульство. Об этом заявила в пятницу официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Если речь идет о загранпаспорте российского гражданина, о российском загранпаспорте, обращаться в посольство или генеральное консульство. И они оформляют соответствующие документы. Бывает также, что заканчивается виза", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Дипломат добавила, что граждане за рубежом могут попасть и в другие ситуации, при которых им понадобится замена документов, в частности, столкнуться с грабежом, бандитизмом, изъятием документов. И в этих конкретных случаях, по словам Захаровой, "ответственностью российских загранучреждений является оформление документов взамен, либо продление их, также информирование граждан о решении местных властей о возможном автоматическом продлении виз".

"Конечно, паспорт никто автоматически продлевать не будет из местных властей, поэтому это задача посольства решать эти вопросы. А что касается виз, в некоторых странах они автоматически продлеваются. Поэтому эту информацию можно найти на сайте посольств. В большинстве случаев она там указана. Если нет - обращаться напрямую в посольство или генконсульство", - подчеркнула официальный представить МИД.