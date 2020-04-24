В Крыму продлят режим повышенной готовности из-за коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Требования не покидать дома без острой необходимости, соблюдать социальную дистанцию и носить маски сохранятся в Крыму и после возобновления с 1 мая работы нескольких отраслей бизнеса, сообщил в пятницу на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

В республике из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности, до 30 апреля действуют ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, граждан обязали не покидать дома без острой необходимости. С 1 мая к работе должны приступить салоны красоты и парикмахерские, ремонтные мастерские, химчистки, хозяйственные, авто- и строительные магазины, а также фирмы, предоставляющие услуги кадастровых инженеров. При этом им необходимо будет подписать уведомления о необходимости соблюдать требования санитарно-эпидемиологической службы.

"С учетом того, что у нас [с 1 мая] увеличится количество работающих предприятий, хочу крымчанам напомнить, это не значит, что у нас [будет] снят режим повышенной готовности. Не отменены карантинные мероприятия, не отменены требования с точки зрения соблюдения дистанции друг от друга, ношения защитных масок врачам, полицейским и росгвардейцам", - сказал Аксенов.

Он отметил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации решение о возобновлении работы предприятий будет отменено. "Уважаемые крымчане, прошу помнить, что разворачивание ситуации зависит только от нас. Не будем соблюдать дистанцию, будем относиться халатно - получим эпидемию, меры будут ужесточаться. Если в геометрической прогрессии будет расти количество заболевших ежесуточно, то все по цепочке будет отматываться назад, [будем] закрывать те сферы, где возникли эти очаги", - пояснил глава Крыма.

Работа интернатов и домов престарелых

Вместе с тем интернаты для пожилых, инвалидов и детей в Крыму переводят в режим самоизоляции. Об этом сообщила в пятницу замглавы крымского правительства - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

"Все сотрудники переходят на 14-дневную вахту в закрытом режиме. Это касается всех стационаров психоневрологических и домов-интернатов для пожилых и инвалидов. Распоряжение будет касаться и домов интернатов для детей-сирот в связи с тем, что в стране уже были вспышки [заражения коронавирусом] коллективные в интернатах, в том числе были заболевшие подопечные", - сказала она, добавив, что соцработников переводят на новый режим работы только с их собственного согласия.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что подготовила рекомендации о работе этих учреждений в режиме самоизоляции. В частности, у всех сотрудников будут отбираться пробы на коронавирус. Аксенов отметил, что для соцработников предусмотрены меры материальной поддержки, в частности, повышенные выплаты.

Заместитель министра труда и социальной защиты республики Максим Теряев, пояснил ТАСС, что на сегодняшний день в учреждениях соцзащиты нет случаев заражения коронавирусом, переход на режим самоизоляции является предупредительной мерой. "Персонал отобран, все сотрудники письменно оформили согласие о том, что они готовы в таком режиме работать. С понедельника, если учреждения будут готовы, можно начинать отчет самоизоляции. Сейчас решаем вопрос материально-технического обеспечения", - сказал он.

В республике 10 учреждений стационарного соцобслуживания, в которых находится 1700 человек, граждан пожилого возраста и инвалидов, среди них 20 детей.

О ситуации с коронавирусом в Крыму

В Крыму под медицинским наблюдением из-за нового коронавируса находятся 1 032 человека: дома - 854 человека, в стационарах - 77 человек, изолированы в обсерваторах - 101 человек. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 57 положительных тестов на коронавирус. Лечение продолжают 28 человек, выздоровели 29.