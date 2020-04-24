Бурятия представит план по открытию туристических объектов для жителей региона

УЛАН-УДЭ, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Бурятии подготовят план по открытию домов отдыха и гостиниц для жителей региона. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба республиканского правительства.

Число заразившихся коронавирусом в России третий день подряд растет менее чем на 10%

Ранее президент РФ Владимир Путин наделили регионы полномочиями самостоятельно определять меры по борьбе с коронавирусом и вводить соответствующие меры. 21 апреля руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила ТАСС, что туристическая отрасль может стать одним из главных секторов бизнеса, который поможет регионам РФ выйти из кризиса после пандемии коронавируса.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству подготовить план мероприятий, который позволит в перспективе открыть туристические объекты (гостиницы, дома отдыха и пр.), пока только для жителей республики. Для гостей из других регионов туристический сервис останется закрытым", - сообщили в пресс-службе

При этом к открывшимся туристическим объектам будут предъявляться строгие требования к условиям питания и проживания, к обороту постельного белья и его дезинфекции, порядку действия в случае выявления среди гостей людей с признаками ОРВИ. "Коронавирус - это надолго, но пока удается сдерживать существенное распространение вируса внутри республики, вновь выявляемые случаи - это, в основном, завоз извне. При сохранении таких тенденций мы существенно расширим перечень видов деятельности, которые могут работать в период действующих ограничений из-за коронавируса, но для этого необходимо бизнесу максимально ответственно подойти к этому и подготовиться. Необходимо подготовить запас дезсредств, предусмотреть меры для недопущения скученности и соблюдения дистанции людей в помещениях", - сказал Цыденов на очередном республиканском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В ближайшее время разработчики портала "Работающая Бурятия", через который регулируется работа бизнеса в период пандемии, создадут специализированные вкладки для того, чтобы предприятия могли зарегистрироваться, принять специализированные для своего вида деятельности санитарно-эпидемиологические правила и получить доступ к работе.

Ранее в Минтуризма Бурятии сообщали, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с февраля 2020 года в республике наблюдается резкое снижение въездного турпотока из-за массовой отмены бронирования туров. Отменена крупных мероприятий в республике более чем на 70% снизила загрузку гостиниц и отелей. В целом за 2020 год ожидается снижение объема платных услуг в сфере туризма на 2,6 млрд рублей, а это практически 80% от уровня 2019 года, уточнили в министерстве.