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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в России третий день подряд растет менее чем на 10%

В среднем за последнюю неделю рост составил 11,55% в сутки
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Рост числа заразившихся коронавирусом в России за сутки вновь приблизился к 6 тыс., сообщили в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Однако уже три дня подряд он остается ниже 10% - впервые с начала вспышки коронавируса в стране.

В России выявили еще 5 849 случаев заражения, больше было только 19 апреля - 6 060. Общее число инфицированных возросло на 9,3%, до 68 622.

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Тем не менее в относительном выражении рост ощутимо замедляется - со среды он не превышает 10%. За последнюю неделю он составил в среднем 11,55% в сутки, тогда как в предыдущие семь дней - 15,16%.

Сейчас на 100 тыс. жителей России приходится почти 47 инфицированных. По этому показателю она остается на одном из самых низких мест среди стран с наибольшим числом заразившихся.

Из более чем 2,55 млн проведенных тестов на коронавирус положительный результат дали около 2,7%.

Более 8% выздоровели

24 апреля Россия с большим запасом преодолела психологическую отметку в 5 тыс. вылечившихся. За сутки здоровыми признали рекордные 677 пациентов (предыдущий рекорд - 547), теперь их уже 5 568. Это 8,1% всех инфицированных - в последний раз превышение этой отметки фиксировалось 18 апреля.

Только в Москве выписали еще 287 человек, всего с начала вспышки - 2 735.

Вместе с тем власти столицы бьют тревогу из-за того, что все больше пациентов с коронавирусом приходится госпитализировать, так как заболевание у них протекает не в легкой форме. По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, если несколько дней назад в больницы отправлялись 1,3-1,4 тыс. человек в сутки, то теперь - 1,8-1,9 тыс.

Условный уровень смертности в России увеличился до 0,9%, однако это гораздо ниже среднего показателя по миру, который продолжает расти. За сутки в стране умерли 60 пациентов, 37 из них - в Москве. Общее число умерших достигло 615 (в столице - 325).

Ситуация в Москве и регионах

Темпы роста заболеваемости в Москве также замедлились. В пятницу число инфицированных возросло на 2 957, или 8,7%, и достигло 36 897. Это 53,8% всех случаев, обнаруженных в России (накануне - почти 54,1%, в понедельник - около 55,9%).

В Московской области коронавирус подтвердили еще у 611 человек, всего с начала вспышки было выявлено уже 7 889 случаев - 11,5% от всех в стране.

Число заразившихся за пределами Москвы и Подмосковья в пятницу увеличилось на 2 281, до 23 836. Доля регионов в общероссийской статистике продолжает медленно, но непрерывно расти: если две недели назад она составляла 26,5%, то сейчас - уже 34,7%.

По количеству инфицированных лидируют Санкт-Петербург (прирост на 253, всего 2 711), Нижегородская область (94 и 1 096 соответственно), а также Мурманская область (60 новых случаев, в общей сложности 663).

Большим оказался рост числа заразившихся в Дагестане - их в регионе за сутки стало больше почти на четверть. Теперь в республике 567 инфицированных, это 8-е место в стране.

Из-за особенностей распространения коронавируса Минтруд предложил закрыть на карантин все дома престарелых и психоневрологические интернаты в России. По его данным, в подобных учреждениях заразились уже 457 человек. Сейчас полностью на карантин закрыты социальные стационары в 29 регионах, частично - в 46.

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