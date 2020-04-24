Эксперт прогнозирует, что вакцина от коронавируса может быть готова в России до конца года

"Увидим ли мы вакцину до конца года - я уверен, что да. Сейчас очень активно ведутся разработки и за рубежом, и в РФ, в нескольких ведущих институтах, у которых большой опыт разработки вакцин. Разрабатываются вакцины разного типа, и я почти уверен, что к осени этого года будет не один прототип вакцины возможной. Я думаю, что к этому времени пройдут основные лабораторные испытания и, возможно, даже исследования на добровольцах, и мы сможем эти вакцины использовать", - сказал он журналистам в пятницу.

Чуланов также отметил, что эксперты еще не до конца изучили новый коронавирус, его свойства и возможные мутации. "Но с высокой вероятностью ему будут присущи те же свойства, что характерны для других коронавирусов, для других РНК-вирусов, потому возможность создания эффективной вакцины [непосредственно от нового коронавируса] вполне существует. Технологии создания вакцин сегодня очень усовершенствованы", - добавил он.

Эксперт отметил, что работа по созданию препаратов от коронавируса нового типа ведется в нескольких направлениях. "Второе направление - препараты, которые используются для того, чтобы предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции <…> Такие препараты тоже находятся у российских производителей сейчас на стадии клинических исследований. Так как есть необходимость таких препаратов, [надеюсь], они в ближайшее время будут зарегистрированы, и мы сможем использовать их в своей практике, что позволит предотвращать тяжелое течение инфекций", - сказал он.

Еще одно направление, которым сейчас занимаются российские разработчики медицинских препаратов, - противовирусные препараты, то есть те, которые действуют непосредственно на сам вирус. "Есть некоторые препараты, которые находятся на стадии исследований <...> Я думаю, что через несколько месяцев мы будем иметь более детальную информацию касательно этих разработок", - отметил эксперт.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.