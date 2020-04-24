Соцзащита Москвы проведет профилактическую работу с семьей, в которой избили ребенка

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Мальчик, которого отец избил металлическим прутом, сейчас находится дома с мамой, органы соцзащиты в Москве намерены провести с семьей профилактическую работу. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента соцзащиты населения.

Как сообщалось, сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после публикации видео, на котором приезжий из Киргизии металлическим прутом избивает своего сына.

"Ребенку своевременно была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Он находится дома с мамой. Для семьи разработана программа индивидуально-профилактической работы как для <...> оказавшейся в социально опасном положении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты соцзащиты уже посетили семью, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и оказать необходимую помощь. Со слов родителей, ранее к ребенку физическую силу никогда не применяли. Информации о неблагополучии в семье в органы соцзащиты не поступало.

В пресс-служба добавили, что в рамках профилактической работы с семьей специалисты учтут возрастные и личностные особенности ребенка, помогут преодолеть кризисную ситуацию.

Ранее в соцсетях появилось видео, где видно, как мужчина избивает мальчика руками и металлическим прутом из-за того, что тот не хочет отжиматься. По словам источника ТАСС, семья, в которой произошло избиение ребенка, проживает на Оршанской улице в Москве. Врачи диагностировали у мальчика синяки и ссадины по всему телу.