Писатель Григорий Остер дал "вредные советы" для детей в период пандемии

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции, призванный остановить распространение коронавирусной инфекции, запер людей по домам: люди, которые раньше большую часть жизни находились на работе, теперь много времени проводят с семьей. Автор "Вредных советов для непослушных детей" Григорий Остер в интервью ТАСС рассказал, как "усмирить" непослушных взрослых в период пандемии.

Как растрогать родителей

Григорий Остер в интервью ТАСС согласился с тем, что сейчас взрослые не могут отдохнуть от детей на работе, и детям приходится вести себя иначе. На этот случай писатель подготовил два вредных совета для маленьких жителей дома на выбор. Например, он предложил им спрятаться от указаний старшего поколения в шкафу.

"Если вы с утра решили / Хорошо себя вести, / Смело в шкаф себя ведите / И ныряйте в темноту. / Там не мамы нет, ни папы. / Только папины штаны. / Там никто не крикнет громко: / "Прекрати! Не смей! Не тронь!" / Там гораздо проще будет, / Не мешая никому, / Целый день себя прилично / И порядочно вести", - рассказал Остер.

Тем детям, которые не ищут легких путей, писатель советует вести себя вредно с самого утра, чтобы к вечеру родители растрогались от внезапно наступившей тишины.

"Есть верное средство понравиться взрослым: / С утра начинайте орать и сорить, / Подслушивать, хныкать, по дому носиться, / Лягаться и клянчить подарки у всех. / Хамите, хитрите, дразните и врите, / А к вечеру, вдруг, перестаньте на час, - / И сразу, с улыбкой растроганной глядя, / Все взрослые вас по головке поглядят / И скажут, что вы замечательный мальчик, / И нету ребенка приятнее вас", - поделился писатель.

Как рассказал агентству Остер, родителей можно обрадовать не только примерным поведением раз в день, но и практической помощью. Хоть папы сейчас и работают, в основном, в удаленном режиме, девочки все равно могут улучшить момент и попытаться подготовить им "на выход" деловой костюм.

"Если папе рубашку / Ты погладить решила, / И немножко рубашка / У тебя пригорела, / Можно с помощью ножниц / Из ненужной рубашки / Приготовить для папы / Носовые платочки", - объяснил автор.

Серьезное опасение

Как рассказал Остер, за чувство юмора в текущей ситуации он не опасается, но переживает за другое. "Не в шутку, всерьез. Бывает так, что взрослые, которых их дети очень уж "достали", начинают своих детей от чего-нибудь отучивать. И это ужасно", - пояснил он.

По мнению писателя, отучить ребенка от чего-то не получится, этим можно только навредить. Он предложил взрослым учить детей хорошему, по возможности, на собственном примере. Но на всякий случай, если родители посчитают иначе, юным читателям он подготовил "вредный совет".

"Например, тебя хотят отучить кривляться, / Громко глупости кричать, хныкать и, плеваться. / Дергать кошек за хвосты. Девочек за косы, / Незнакомым задавать дикие вопросы. / Бить ногами всех подряд, кашу есть руками / И показывать язык бабушке и маме. / Это трудно, но у них может получиться. / Будь готов тогда всему заново учиться", - заключил автор.