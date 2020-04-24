Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу в ходе видеомоста из Рима посол РФ в Италии Сергей Разов.

"Руководители областей Италии уже обращаются с официальными просьбами направить наших военнослужащих для проведения работ [по дезинфекции]. Такие просьбы поступили от губернаторов Пьемонта, Апулии, Фриули-Венеция-Джулио", - сказал он.

Разов при этом подчеркнул, что российская помощь никак не увязана с какими-то политическими условиями.

Ранее ТАСС сообщал о том, что Пьемонт обратился за помощью к российским военным.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты работают в районе города Бергамо (область Ломбардия), одного из наиболее пострадавших от пандемии.