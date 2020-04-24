Посол России в Риме надеется, что новый вывозной рейс из Италии будет организован до мая

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Посол РФ в Риме Сергей Разов рассчитывает, что до майских праздников удастся организовать новый рейс по вывозу россиян из Италии.

Как отметил Разов в пятницу в ходе онлайн-брифинга, на данный момент в списке желающих вернуться в Россию находятся 213 граждан.

"Что касается вывозного рейса, я очень надеюсь, что наши компетентные органы - Минкомсвязь, Минтранс, оперативный штаб - до конца апреля, до майских праздников, смогут организовать такой рейс и значительную часть, если не всех, из этого списка смогут вывести в Россию", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что довольно долго между РФ и Италией не прекращалось регулярное авиасообщение. Это позволило многим россиянам вернуться домой.

9 апреля из Рима был организован вывозной рейс в Москву. На родину вернулся 121 россиянин, в основном туристы и несколько членов экипажа с круизных лайнеров Costa Crociere ("Коста крочере") и Costa Luminosa ("Коста Луминоза").