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Посол России в Риме надеется, что новый вывозной рейс из Италии будет организован до мая

Сергей Разов отметил, что в списке желающих вернуться в Россию находятся 213 граждан

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Посол РФ в Риме Сергей Разов рассчитывает, что до майских праздников удастся организовать новый рейс по вывозу россиян из Италии.

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Как отметил Разов в пятницу в ходе онлайн-брифинга, на данный момент в списке желающих вернуться в Россию находятся 213 граждан.

"Что касается вывозного рейса, я очень надеюсь, что наши компетентные органы - Минкомсвязь, Минтранс, оперативный штаб - до конца апреля, до майских праздников, смогут организовать такой рейс и значительную часть, если не всех, из этого списка смогут вывести в Россию", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что довольно долго между РФ и Италией не прекращалось регулярное авиасообщение. Это позволило многим россиянам вернуться домой.

9 апреля из Рима был организован вывозной рейс в Москву. На родину вернулся 121 россиянин, в основном туристы и несколько членов экипажа с круизных лайнеров Costa Crociere ("Коста крочере") и Costa Luminosa ("Коста Луминоза").

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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