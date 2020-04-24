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Пандемия коронавируса нового типа

Жителя Ленинградской области оштрафовали на 15 тыс. рублей за фейк о коронавирусе

Мужчина частично признал свою вину на суде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Мировой суд в Санкт-Петербурге назначил штраф жителю Ленинградской области Виталию Писареву, который опубликовал во "ВКонтакте" сообщение о том, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во Всеволожском районе области находятся военные и территорию якобы невозможно покинуть. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, штраф составил 15 тыс. рублей.

В протоколе об административном правонарушении говорится, что опубликованная Писаревым недостоверная информация могла создать у интернет-пользователей мнение, что в городе Мурине есть угроза массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Свою вину Писарев частично признал.

По последним данным, в Петербурге выявлено 2 711 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели 411 человек, умерли 20.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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