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Захарова заявила, что процесс вывоза россиян наиболее затруднен в Индии

Официальный представитель МИД РФ отметила, что раньше наибольшие сложности возникали при вывозе соотечественников из Таиланда

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Процесс вывоза российских граждан из-за границы в связи с пандемией коронавируса сложнее всего проходит в Индии. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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"На мой взгляд, сейчас выходит на первое место [по трудности вывоза россиян] Индия, потому что она в этом смысле не разблокирована. Ситуация там очень сложная на месте и эпидемиологически, и с точки зрения накала страстей в стране, - сказала Захарова. - Уже чувствуются изменение привычного ритма жизни и переход к очень напряженной атмосфере. Это все сказывается и на отношении к приезжим - людям, которые не являются частью местного общества".

Она отметила, что раньше наибольшие сложности возникали при вывозе соотечественников из Таиланда, однако благодаря активному подключению регионов РФ к этому процессу россияне массово возвращаются из королевства.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
ИндияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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