Смертность в России снизилась на 1,6% за 2019 год

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Показатели общей смертности, включающие смертность от различных заболеваний, а также от внешних причин, в том числе дорожно-транспортных происшествий, сократились в РФ на 1,6% за 2019 год. Об этом сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в пятницу в пресс-службе Минздрава России.

"Общая смертность населения снизилась за январь-декабрь 2019 года на 1,6%. За прошедший период отмечено снижение смертности от основных причин: болезней системы кровообращения - на 1%, туберкулез - на 10,7%, болезни органов дыхания - на 3,7%, внешние причины - на 4,9%, в том числе от дорожно-транспортных происшествий - на 7,1%", - говорится с сообщении пресс-службы.

Кроме того, за 2019 год снизилась смертность от самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. "В 2019 году снизилась смертность от инфаркта миокарда до 36,8 случаев на 100 тыс. населения и смертность от острого нарушения мозгового кровообращения до 86,2 случаев на 100 тыс. населения, снизилась больничная летальность от инфаркта миокарда до 11,8 %, больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения до 16,8%", - уточнили в министерстве.

Снижение смертности от болезней сердца и сосудов, а также снижение смертности трудоспособного населения и увеличение продолжительности жизни россиян являются важными целевыми показателями национального проекта "Здравоохранение". По итогам 2019 года показатель ожидаемой средней продолжительности жизни в стране достиг очередного исторического максимума - 73,4 года. Как отмечали в пресс-службе ведомства, такого увеличения удалось достичь благодаря снижению смертности населения в трудоспособном возрасте - на 3,5% среди мужчин и на 2,1% среди женщин.